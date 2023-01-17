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НовостиОбщество17 января 2023 2:09

В Шурышкарском районе трем семьям военнослужащих компенсировали затраты на покупку топлива

Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Попов
Марина Прохорова
Фото: Олег Попов, соцсети

Фото: Олег Попов, соцсети

В Шурышкарском районе трем семьям военнослужащих компенсировали затраты на покупку топлива. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Попов.

- Решение предоставить данную меру поддержки депутаты думы приняли в ноябре прошлого года. Мобилизованные, солдаты контрактной службы и члены их семей получили право на полную компенсацию затрат, понесенных на приобретение дров, угля и жидкого топлива, - напомнил управленец.

Кроме того, шурышкарцам из местного бюджета компенсируются расходы за проезд на муниципальном транспорте, в том числе и пассажирских ТРЭКОЛах. А также затраты, понесенные при наеме жилья во время прохождении амбулаторного обследования в районной больнице.

Чтобы получить компенсацию по перечисленным статьям затрат, необходимо обратиться в местный департамент социальной защиты населения.