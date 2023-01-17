На Ямале 17 января 2023 года потеплеет до -6 градусов

Погода на Ямале на 17 января Фото: Вера Зенина

Во вторник, 17 января, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями и небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -10…-15 градусов, при прояснении -25…-30, по востоку до -35, днем -6…-11 градусов, местами -16…-21, по востоку до -31.

В Салехарде: пасмурно. Температура ночью -10 градусов, днем -6. Ветер 5-6 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: