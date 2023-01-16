Ревнивица из Лабытнанги слила интимные фото соперницы в интернет

Фото представлено КП

В Лабытнанги осудили местную жительницу 1964 года рождения, слившую интимные фото соперницы в интернет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что обвиняемая распространила в интернете интимные фотографии женщины 1979 года рождения. В результате этого были нарушены права потерпевшей, гарантированные статьями 23 и 24 Конституции РФ, в соответствии с которыми каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а распространение данной информации, без согласия человека, не допускается, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и приговорил ее к ста часам обязательных работ.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Лабытнанги завели дело на неизвестного хакера, угрожавшего слить в Сеть интимные фото горожанки. Он взломал страницу девушки.