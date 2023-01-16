На Ямале 16 января 2023 года коронавирусом заболели еще 33 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 33 человека. С начала периода количество заболевших достигло 150 379.

При этом в больницы региона не госпитализировано ни одного человека, выздоровели 29 северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 055 ямальцев.

В России выявлено 4 289 человек с COVID-19, госпитализировано - 363. Всего в стране зарегистрировано 21 860 902 случая. Излечились от коронавируса 3 466 человек, скончались - 40.