На Ямале впервые выберут лучший каток

Фото: пресс-служба губернатора

На Ямале стартовал прием заявок для участия в конкурсе на лучший каток. Как отметили в пресс-службе губернатора, участниками могут быть собственники сезонных катков и их представители в муниципалитетах округа.

Конкурс проводится по шести номинациям: «Самый активный каток Ямала», «Самый удобный каток Ямала», «Самый атмосферный каток Ямала», «Самый «скользкий» каток Ямала», «Самый популярный каток Ямала», «Лучший каток Ямала».

Победители в первых пяти номинациях награждаются памятными дипломами.

«Лучший каток Ямала» определится по сумме баллов, набранных во всех номинациях, и получит вознаграждение в размере 500 тысяч рублей, второе место - 300 тысяч рублей, третье место - 200 тысяч рублей. Деньги могут быть направлены на покупку спортивного инвентаря и оборудования, обустройство сезонных ледовых катков и поощрение работников.

Заявки для участия принимаются до 26 января на адрес электронной почты: csp-media@yanao.ru.