Мэрию Салехарда заставили разобраться с кладбищем затонувших кораблей

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Прокуратура Салехарда обязала местную администрацию навести порядок в акватории реки Полуй, а именно: ликвидировать несанкционированные свалки и поднять затонувшие корабли. Как пояснили в надзорном органе, все это оказалось на поверхности из-за обмеления водного объекта.

- При обследовании прибрежной территории выявлено четыре несанкционированных свалки в границах водоохранной зоны, а также два остова кораблей, затонувших в акватории реки, - прокомментировали в ведомстве.

Далее городская прокуратура обратилась в суд с иском, требуя от мэрии и ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» убрать мусор, а также поднять со дна и утилизировать потонувшие суда.

В итоге, выслушав истца и ответчика, суд встал на сторону гособвинителя, полностью удовлетворив его требования. На данный момент исполнение решения находится на контроле прокуратуры.