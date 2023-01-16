Житель Муравленко пожаловался в прокуратуру на оскорбительное сообщение от своей знакомой

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В Муравленко осудили местную жительницу, оскорбившую своего знакомого посредством мессенджера. Как сообщили в городской прокуратуре, мужчина сам обратился к ним с просьбой привлечь девушку к ответственности.

- Установлено, что в ноябре 2022 года женщина, в ходе ранее возникшей ссоры с мужчиной, направила ему со своего мобильного телефона через мессенджер «WhatsApp» голосовое сообщение оскорбительного характера, - прокомментировали в ведомстве.

Далее прокурор возбудил в отношении нарушительницы административное дело по ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, т.е. унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности, форме), а затем суд назначил ей штраф в размере 3 тысяч рублей.

Кстати, как отметили в прокуратуре, всего в 2022 году за аналогичные правонарушения были наказаны 29 муравленковцев, в общей сумме они выплатили 98 тысяч рублей.