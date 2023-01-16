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НовостиОбщество16 января 2023 4:35

В Новом Уренгое молодожены подарили тренажеры для детей из центра социальной помощи

Их изготовили на заказ в Краснодаре
Марина Прохорова
Фото: Андрей Воронов, соцсети

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Житель Нового Уренгоя Тамерланом Бленаов подарил десять сибирских бордов для детей из центра социальной помощи «Садко». Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Андрей Воронов.

«Тамерлан работает на ЗПКТ оператором технологических установок. Идея подарить детям специальные тренажеры появилась у него в прошлом году на собственной свадьбе. Вместо цветов молодожены попросили подарить им деньги, на которые приобрели балансиры, применяющиеся для стимуляции мозжечка, отвечающего за координацию движений, равновесие и мышечный тонус», - написал он.

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Изготовили тренажеры на заказ в Краснодаре, а затем они успешно добрались до газовой столицы.

Кстати, центр «Садко» посещают много ребятишек, у которых есть ограничения в подвижности, равновесии и балансе. Благодаря Тамерлану и его супруге их реабилитация будет проходить еще более эффективно.