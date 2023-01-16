В Новом Уренгое молодожены подарили тренажеры для детей из центра социальной помощи

Фото: Андрей Воронов, соцсети
Житель Нового Уренгоя Тамерланом Бленаов подарил десять сибирских бордов для детей из центра социальной помощи «Садко». Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Андрей Воронов.
«Тамерлан работает на ЗПКТ оператором технологических установок. Идея подарить детям специальные тренажеры появилась у него в прошлом году на собственной свадьбе. Вместо цветов молодожены попросили подарить им деньги, на которые приобрели балансиры, применяющиеся для стимуляции мозжечка, отвечающего за координацию движений, равновесие и мышечный тонус», - написал он.
Фото: Андрей Воронов, соцсети
Изготовили тренажеры на заказ в Краснодаре, а затем они успешно добрались до газовой столицы.
Кстати, центр «Садко» посещают много ребятишек, у которых есть ограничения в подвижности, равновесии и балансе. Благодаря Тамерлану и его супруге их реабилитация будет проходить еще более эффективно.