Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 января 2023 4:09

Инфокиоск и куклы-талисманы: в Лабытнанги школьники получат бюджетные деньги на свои проекты

Об этом рассказала глава города Марина Трескова
Марина Прохорова
Фото: Марина Трескова, соцсети

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги выбрали проекты школьного инициативного бюджетирования, которые воплотятся в жизнь в 2023 году. Об этом рассказала глава города Марина Трескова.

- Практика проверена годами. Вот уже на протяжении четырех лет мы поддерживаем инициативы ребят, ежегодно выделяя школам по 300 тысяч рублей, и этот год не стал исключением, - сказала градоначальница.

Так, в школе № 3 установят инфокиоск, ученики из школы № 5 создадут динамические зоны с помощью клик-рамок, в школу № 1 закупят звукоусилительный комплект для различных мероприятий, в гимназии и школе № 8 появятся ростовые куклы-талисманы, а в школах поселка Харп откроют класс виртуальной реальности и рекреационную зону.

Всего участие в голосовании приняли свыше 3,5 тысяч ребят.