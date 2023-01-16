Инфокиоск и куклы-талисманы: в Лабытнанги школьники получат бюджетные деньги на свои проекты

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги выбрали проекты школьного инициативного бюджетирования, которые воплотятся в жизнь в 2023 году. Об этом рассказала глава города Марина Трескова.

- Практика проверена годами. Вот уже на протяжении четырех лет мы поддерживаем инициативы ребят, ежегодно выделяя школам по 300 тысяч рублей, и этот год не стал исключением, - сказала градоначальница.

Так, в школе № 3 установят инфокиоск, ученики из школы № 5 создадут динамические зоны с помощью клик-рамок, в школу № 1 закупят звукоусилительный комплект для различных мероприятий, в гимназии и школе № 8 появятся ростовые куклы-талисманы, а в школах поселка Харп откроют класс виртуальной реальности и рекреационную зону.

Всего участие в голосовании приняли свыше 3,5 тысяч ребят.