На зимнике Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги ввели ограничения для некоторых автомобилей

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На зимнике Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги ввели ограничения на передвижение для некоторых автомобилей. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«На зимнике Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги с 08:00 вводится ограничение. Движение разрешено для полноприводных транспортных средств общей массой до 3,5 тонн», - говорится в сообщении на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Напоминаем, что получить оперативную информацию о работе региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о работе региональных и муниципальных зимников размещается на интерактивной карте.