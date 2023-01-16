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НовостиОбщество16 января 2023 3:41

В Надыме открылся центр «Мой бизнес»

Теперь местные предприниматели смогут получать поддержку в режиме офлайн
Марина Прохорова
Фото: администрация Надымского района

Фото: администрация Надымского района

В Надыме открылся центр «Мой бизнес», а это означает, что теперь местные предприниматели могут получать поддержку в режиме офлайн. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

- Ранее воспользоваться услугами центра можно было только онлайн. А теперь отвечать на основные вопросы и принимать документы специалисты будут в комфортном офисе, расположенном на втором этаже в здании МФЦ, - прокомментировали в мэрии.

Офис находится по улице Зверева, 26. Работает он в будние дни с 08:30 до 18:00, перерыв на обед с 12:30 до 14:00. Единый номер телефона: 8-800-350-00-89.

Напоминаем, что «Мой бизнес» - это центр государственной поддержки предпринимателей. В нем предоставляются компенсации, микрозаймы, лизинг, поручительство, проводятся образовательные мероприятия и консультации, сопровождаются инвестиционные проекты и оказывается множество других важных и нужных услуг.