Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

В Яр-Сале запустили долгожданный для всех жителей автобус №30. Как сообщил глава Ямальского района Андрей Кугаевский, это транспорт марки «Газель CITY» на 22 места.

С понедельника по пятницу он будет совершать шесть рейсов: в 07:45, 09:00, 12:10, 13:45, 17:00 и последний - в 18:45.

Маршрут следования автобуса начинается от остановки «Убойный комплекс», далее идут «Квартал Полярный, 5»; «Улица Советская, 40Б»; «Интернат (корпус №2)»; «ЗАГС»; «Поликлиника»; «Центр занятости»; «Пожарная часть», «Улица Кугаевского, 11»; «Улица Федорова, 32»; «Центр занятости»; «Администрация». Затем транспорт возвращается в северную часть села.

Стоимость проезда составит 30 рублей, дети до 7 лет - бесплатно. Для удобства оплаты в автобусе установлен пост-терминал.