Глава Лабытнанги наградила победителей новогоднего фотоконкурса

Фото: Марина Трескова, соцсети

В преддверии старого Нового года глава Лабытнанги Марина Трескова выполнила приятную миссию - вручила памятные призы и подарки юным победителям новогоднего фотоконкурса.

Напоминаем, что о его проведении градоначальница объявила в своих соцсетях. Все, что надо было сделать - поделиться фотографиями зимнего отдыха. А те, кто набрал больше всего лайков, и стали обладателями приза.

Лидерами конкурса оказались воспитанники детского сада «Снежинка». Пришли ребята в мэрию всем составом, там их уже ждали Дед Мороз со Снегурочкой. В качестве презента малыши получили билеты на фильм «Чебурашка».

«Земляки, спасибо, что поддерживаете меня и участвуете в таких объединяющих всех нас мероприятиях. В юбилейный для городского округа год конкурсы обязательно будут еще», - обратилась Марина Трескова к землякам на своей странице в соцсети «ВКонтакте».