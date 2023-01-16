На Ямале 16 января 2023 года морозы окончательно отступили

Погода на Ямале 16 января Фото: Вера Зенина

В понедельник, 16 января, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег. Днем небольшой снег, по западу преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с. Температура ночью -9…-14 градусов, при прояснении -19…-24, по востоку до -29…-34, днем -5…-10 градусов, местами -15…-20, по востоку до -25.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -13 градусов, днем -8. Ветер 6-7 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: