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НовостиПроисшествия16 января 2023 1:48

На Ямале 16 января 2023 года морозы окончательно отступили

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 16 января 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале 16 января

Погода на Ямале 16 января

Фото: Вера Зенина

В понедельник, 16 января, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег. Днем небольшой снег, по западу преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с. Температура ночью -9…-14 градусов, при прояснении -19…-24, по востоку до -29…-34, днем -5…-10 градусов, местами -15…-20, по востоку до -25.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -13 градусов, днем -8. Ветер 6-7 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО