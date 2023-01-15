Мастерицы из Надымского района передали военнослужащим теплые носки и шапки

Фото: администрация Надыма

Более 200 единиц теплых вещей, включая носки, манишки, перчатки и шапки, передали волонтерам специалисты Надымского Досугового центра для военнослужащих. Их связали местные рукодельницы – участницы заседания клуба «Женский микс», сообщили в администрации города.

Мастерицы вяжут вещи с октября 2022 года на своих встречах, а затем передают вещи для добровольцев. Кроме того, готовые изделия приносят в Досуговый центр те, кто создает теплые и нужные предметы одежды на дому, а также рукодельницы из сел и поселков района.

Сейчас рукодельницы вяжут теплые вещи в рамках акции «Тепло для героя», которая стартовала в России к 23 февраля. Все желающие могут принести в местный центр #МыВместе открытки и письма с добрыми пожеланиями, а также различные теплые вещи для военнослужащих. Всего с октября жители Надымского района создали более 500 пар носков и других изделий из пряжи.