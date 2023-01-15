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НовостиПроисшествия15 января 2023 8:52

На Ямале за сутки произошло 11 ДТП

Погибших и пострадавших нет
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Одиннадцать ДТП произошло за сутки на дорогах Ямала. Фото: ГИБДД ЯНАО

Одиннадцать ДТП произошло за сутки на дорогах Ямала. Фото: ГИБДД ЯНАО

Одиннадцать ДТП произошло за сутки на дорогах Ямала. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, в авариях никто не пострадал, кроме самих автомобилей, которые получили механические повреждения.

Всего с начала 2023 года на дорогах округа зарегистрировано 143 ДТП, в которых пострадал один человек, погибших нет.

БДИ!

В Госавтоинспекции призывают участников движения соблюдать правила, выбирать безопасный скоростной режим и быть внимательнее на дорогах. В темное время суток на верхней одежде рекомендуется надевать световозвращающие элементы.