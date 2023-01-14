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НовостиОбщество14 января 2023 10:42

Лабытнангские общественники получили более 2 миллионов рублей от Фонда президентских грантов

Об этом сообщили в городской администрации
Марина Прохорова
Фото: администрация Лабытнанги

Фото: администрация Лабытнанги

Лабытнангские общественники выиграли в конкурсе Фонда президентские грантов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Та, некоммерческая организация «Автомотоклуб г. Лабытнанги» разработала проект «Автомотопробеги Заполярья. Помним, гордимся, достойны!». Он объединит любителей мотоспорта, велоспорта и автоспорта в патриотических мероприятиях, показательных выступлениях и соревнованиях.

А «Общество ветеранов Полярно-Уральской геологии «Перевал» создало проект «Геологическая тропа». Его идея окажется интересна любителям туристических маршрутов в предгорьях Полярного Урала.

На реализацию проектов общественники получат более 2,2 миллиона рублей.