Лабытнангские общественники получили более 2 миллионов рублей от Фонда президентских грантов

Фото: администрация Лабытнанги

Лабытнангские общественники выиграли в конкурсе Фонда президентские грантов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Та, некоммерческая организация «Автомотоклуб г. Лабытнанги» разработала проект «Автомотопробеги Заполярья. Помним, гордимся, достойны!». Он объединит любителей мотоспорта, велоспорта и автоспорта в патриотических мероприятиях, показательных выступлениях и соревнованиях.

А «Общество ветеранов Полярно-Уральской геологии «Перевал» создало проект «Геологическая тропа». Его идея окажется интересна любителям туристических маршрутов в предгорьях Полярного Урала.

На реализацию проектов общественники получат более 2,2 миллиона рублей.