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НовостиЗдоровье14 января 2023 9:20

Число заболевших коронавирусом на Ямале 14 января 2023 года увеличилось на 29 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 14 января 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 29 человек. С начала периода количество заболевших достигло 150 314.

При этом в больницы региона госпитализировано два человека, выздоровели 26 северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 055 ямальцев.

В России выявлено 5 102 человека с COVID-19, госпитализировано - 813. Всего в стране зарегистрировано 21 851 824 случая. Излечились от коронавируса 3 887 человек, скончались - 46.