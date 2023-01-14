Число заболевших коронавирусом на Ямале 14 января 2023 года увеличилось на 29 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 29 человек. С начала периода количество заболевших достигло 150 314.

При этом в больницы региона госпитализировано два человека, выздоровели 26 северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 055 ямальцев.

В России выявлено 5 102 человека с COVID-19, госпитализировано - 813. Всего в стране зарегистрировано 21 851 824 случая. Излечились от коронавируса 3 887 человек, скончались - 46.