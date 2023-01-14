В Ноябрьске автобус №6 возобновил работу по субботам

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске возобновил работу автобус №6. Как пояснили в городской администрации, он будет ездить только по субботам.

Отправляться транспорт будет в 10:00 от остановки «Детский клуб «Современник», далее - «Интеллект-центр», «Проспект Мира», «Общественный центр III», «Музейный ресурсный центр», «Торговый комплекс «Север», «Микрорайон «8», «Улица Гагарина», «Городское кладбище».

В обратный путь автобус отправится в 11:15. Он пройдет через «Микрорайон «7», а далее - по вышеуказанному маршруту.

- С мая по сентябрь автобус №6 будет выходить на линию не только по субботам, но и по воскресеньям и праздничным дням, - отметили в мэрии.

Напоминаем, что ознакомиться с расписанием движения горожане могут на сайте предприятия «Пассажирские перевозки» или по телефону диспетчерской: 35-46-62. Также ноябряне могут воспользоваться приложением «Умный транспорт».