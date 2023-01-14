«Будут приятные новшества»: в Надымском районе обновили программу соревнований оленеводов

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

В Надымском районе стартовала подготовка к соревнованиям оленеводов на Кубок губернатора Ямала. Как отметил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских, в этом году мероприятие пройдет с 25 по 26 февраля, а подготовленная программа отразит красоту традиций коренных народов Севера.

Традиционно зрители увидят гонки на оленьих упряжках, метание тынзяна на хорей, перетягивание палки, прыжки через нарты, тройной национальный прыжок и национальную борьбу, лыжную эстафету и показательные заезды на собачьих упряжках.

Однако это еще не все. Будут в программе и различные новшества, о которых зрители и участники узнают только на самом празднике.

- Мы стремимся разнообразить программу, чтобы она была интересна участникам, жителям и гостям. В прошлом году это были показательные выступления по этнобиатлону, который в этом году пройдет как официальный вид спорта в России. Будут и еще приятные новшества, о которых вы обязательно узнаете в последние выходные февраля, - сказал Дмитрий Жаромских.

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