Фото: пресс-служба губернатора

В Салехарде появится чебуречная на колесах. Как сообщили в пресс-службе губернатора, новую точку общественного питания откроют по франшизе, расположится она на улице Ленина.

Принадлежит фуд-трак бизнесмену Александру Лялину и его жене. Необходимое оборудование они приобрели на средства по микрозайму «Старт» для начинающих предпринимателей от фонда «Мой бизнес», там же компенсировали стоимость франшизы.

- Российская франшиза, техника тоже отечественно производства. Мы уже пробовали готовить дома, получается вкусно. В первых числах марта в Салехард доставят наш фуд-трак, тогда начнем готовить вкусные чебуреки, - сказал Александр Лялин.

В меню фуд-трака будут чебуреки на любой вкус: с говядиной, олениной, рыбой, сыром и даже сладкие.

Перед запуском Александр намерен пригласить инспекцию с представителями надзорных органов, чтобы быть уверенным, что все делает правильно.