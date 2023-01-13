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НовостиОбщество13 января 2023 12:32

В Салехарде появится чебуречная на колесах

Ее откроет местный житель Александр Лялин
Марина Прохорова
Фото: пресс-служба губернатора

Фото: пресс-служба губернатора

В Салехарде появится чебуречная на колесах. Как сообщили в пресс-службе губернатора, новую точку общественного питания откроют по франшизе, расположится она на улице Ленина.

Принадлежит фуд-трак бизнесмену Александру Лялину и его жене. Необходимое оборудование они приобрели на средства по микрозайму «Старт» для начинающих предпринимателей от фонда «Мой бизнес», там же компенсировали стоимость франшизы.

- Российская франшиза, техника тоже отечественно производства. Мы уже пробовали готовить дома, получается вкусно. В первых числах марта в Салехард доставят наш фуд-трак, тогда начнем готовить вкусные чебуреки, - сказал Александр Лялин.

В меню фуд-трака будут чебуреки на любой вкус: с говядиной, олениной, рыбой, сыром и даже сладкие.

Перед запуском Александр намерен пригласить инспекцию с представителями надзорных органов, чтобы быть уверенным, что все делает правильно.