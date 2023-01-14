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НовостиПроисшествия14 января 2023 1:00

На Ямале 14 января 2023 года морозы немного отступят

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 14 января 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 14 января

Погода на Ямале на 14 января

Фото: Вера Зенина

В субботу, 14 января, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, местами умеренный снег. Ветер южный с переходом на юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью -25...-30 градусов, при прояснении -35...-40. Днем -20...-25 градусов, местами -30...-35 градусов, по западу до -13...-18.

В Салехарде: пасмурно и небольшой снег. Температура ночью -25 градусов, днем -22. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО