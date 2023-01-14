На Ямале 14 января 2023 года морозы немного отступят

Погода на Ямале на 14 января Фото: Вера Зенина

В субботу, 14 января, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, местами умеренный снег. Ветер южный с переходом на юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью -25...-30 градусов, при прояснении -35...-40. Днем -20...-25 градусов, местами -30...-35 градусов, по западу до -13...-18.

В Салехарде: пасмурно и небольшой снег. Температура ночью -25 градусов, днем -22. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: