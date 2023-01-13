Фото: пресс-служба губернатора

Ямальские центры соцобслуживания пополнятся новым оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Так, в центре социального обслуживания населения «Доверие» в Салехарде появится комплекс приспособлений для логопедического массажа, развития моторики, речи и дыхания. Новинки представляют из себя кейсы со всем необходимым оснащением. Благодаря мобильности они также будут использоваться при оказании соцуслуг ямальцам на дому.

В харпском доме-интернате для престарелых и инвалидов «Мядико» обновят оборудование для тренажерного зала. Современная беговая дорожка, велоэргометр, а также приспособления для разработки мышц спины появятся в учреждении в 2023 году.

В Муравленко для реабилитации северян будут использовать беспроводной нейротренажер «LINGVOSTIM 20.20». Воздействуя на человека визуальными и звуковыми сигналами различной частоты, он поможет снизить давление и боль, а также улучшить внимание и психоэмоциональное состояние человека. Также в местном центре соцобслуживания появятся биопротон для лечения и профилактики заболеваний кожи, тренажеры для реабилитации детей и взрослых.

- Использование современного оборудования безусловно повышает качество социальных услуг, реабилитации. Наши специалисты - психологи, логопеды, дефектологи - дополнительно повышают свою квалификацию, чтобы ямальцы получали профессиональную помощь, - рассказала директор регионального департамента социальной защиты населения Оксана Медынская.