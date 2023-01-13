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НовостиЗдоровье13 января 2023 9:21

Число заболевших коронавирусом на Ямале 13 января 2023 года увеличилось на 28 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 13 января 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 28 человек. С начала периода количество заболевших достигло 150 285.

При этом в больницы региона не госпитализировано ни одного человека, выздоровели шесть северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 055 ямальцев.

В России выявлено 5 078 человек с COVID-19, госпитализировано - 876. Всего в стране зарегистрировано 21 846 722 случая. Излечился от коронавируса 4 271 человек, скончались - 47.