Число заболевших коронавирусом на Ямале 13 января 2023 года увеличилось на 28 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 28 человек. С начала периода количество заболевших достигло 150 285.

При этом в больницы региона не госпитализировано ни одного человека, выздоровели шесть северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 055 ямальцев.

В России выявлено 5 078 человек с COVID-19, госпитализировано - 876. Всего в стране зарегистрировано 21 846 722 случая. Излечился от коронавируса 4 271 человек, скончались - 47.