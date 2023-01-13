Губернатор Ямала предложил министру природных ресурсов усовершенствовать закон в области недропользования

Фото: пресс-служба губернатора

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов предложил министру природных ресурсов и экологии России Александру Козлову рассмотреть возможность запуска механизма выделения и разделения лицензий на пользование недрами. Данную инициативы он высказал во время прошедшей рабочей встречи.

Как отметил глава региона, сейчас, согласно закону, изменить границу лицензионных участков можно лишь расширением - за счет нераспределенного фонда. А новый механизм позволит повысить эффективность разработки ямальских месторождений и привлечь инвестиции под вновь сформированные (после разделения или объединения участков) проекты, в том числе связанные с трудноизвлекаемыми запасами.

- Новый механизм будет востребован ведущими компаниями, добывающими углеводороды на Ямале. Они смогут начать разработку залежей, где добыча ранее не велась, в частности, на месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона. Там уже развита инфраструктура: есть автомобильные и железные дороги, аэропорты, населенные пункты. Это значительно сокращает срок и трудозатраты для реализации новых проектов. При этом привлеченные в проекты инвестиции и поступления в бюджет в виде налогов дадут дополнительные возможности для реализации социальных проектов на территории округа и повышения качества жизни ямальцев, - сказал Дмитрий Артюхов.

В свою очередь Александр Козлов сообщил, что сейчас на площадке правительства Минприроды России как раз прорабатывается законопроект, который позволит усовершенствовать механизм изменения границ лицензионных участков с помощью их разделения, выделения и объединения.

Также главы обсудили реализацию экологических проектов в регионе и совершенствование законодательства в области охраняемых природных территорий.