Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО
Губкинскую больницу украсили современной подсветкой комбинированного типа. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.
В работе использованы приемы контурного и акцентного освещений. Акцентная подсветка выделяет рассеянным светом узкого луча красоту окон, а контурное - периметр объекта и его крупные фасадные части. Для такого вида архитектурной подсветки подходят линейные и прожекторные светильники, которые придают зданию эффектный вид и невесомость.
- Всего в подсветке учреждения задействовано больше двух тысяч светильников отечественного производства. Срок службы оборудования составляет не менее 100 тысяч часов, - рассказал специалист технического надзора региональной дирекции капитального строительства и инвестиций Виталий Чудинов.
Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО
Трудилась на объекте бригада из шести человек. Работы заняли два месяца.
Кстати, все светильники адаптированы под условия Крайнего Севера. Они спокойно выдержат температуру до -60 градусов.