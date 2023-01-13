Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Губкинскую больницу украсили современной подсветкой комбинированного типа. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

В работе использованы приемы контурного и акцентного освещений. Акцентная подсветка выделяет рассеянным светом узкого луча красоту окон, а контурное - периметр объекта и его крупные фасадные части. Для такого вида архитектурной подсветки подходят линейные и прожекторные светильники, которые придают зданию эффектный вид и невесомость.

- Всего в подсветке учреждения задействовано больше двух тысяч светильников отечественного производства. Срок службы оборудования составляет не менее 100 тысяч часов, - рассказал специалист технического надзора региональной дирекции капитального строительства и инвестиций Виталий Чудинов.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Трудилась на объекте бригада из шести человек. Работы заняли два месяца.

Кстати, все светильники адаптированы под условия Крайнего Севера. Они спокойно выдержат температуру до -60 градусов.