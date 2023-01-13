«Творческих успехов и больших тиражей»: Дмитрий Артюхов поздравил ямальских журналистов с Днем российской печати

Фото: Дмитрий Артюхов, соцсети

Каждый год 13 января в нашей стране отмечается День российской печати. В связи с этим губернатор Дмитрий Артюхов поздравил ямальских ветеранов и работников печатных СМИ с их профессиональным праздникам.

- Журналистика приобретает все большую значимость для общества. Сотрудники ямальских средств массовой информации создают единое информационное пространство, делятся с читателями достоверной и оперативной информацией. Важно, что вы добросовестно взвешиваете каждое напечатанное слово, отвечаете за него. Для вас правда и справедливость важнее всего, - сказал глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора

Также Дмитрий Артюхов поблагодарил всех сотрудников печатных СМИ Ямала за ответственность, оперативность и преданность делу. Пожелал им новых идей, творческих успехов и больших тиражей.

Сегодня на территории региона издаются 19 журналов и газет. Яркие и уникальные работы северян получили уважение не только земляков, они пользуются признанием на всероссийском и международном уровнях.