В Новом Уренгое сотрудница транспортной компании воровала чужие посылки

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В Новом Уренгое осудят местную жительницу, которая, работая курьером в транспортной компании, присваивала чужие посылки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Установлено, что женщина, будучи трудоустроенной курьером в транспортную компанию, с 11 марта 2022 года по 20 апреля 2022 года присвоила посылки жителей города на сумму более 309 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент уголовное дело направлено в городской суд для дальнейшего рассмотрение. Отметим, что северянка обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в крупном размере).

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что в Ноябрьске сотрудница ломбарда подделала документы и украла 375 тысяч рублей. А в Тарко-Сале директор сетевого магазина похитил из кассы более трех миллионов рублей.