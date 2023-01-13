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НовостиОбщество13 января 2023 5:00

На Ямале снова закрыли движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп

Это связано с сильными морозами
Марина Прохорова
Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На Ямале вновь закрыли движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«В связи с понижением температуры окружающего воздуха ниже -40 градусов закрыто движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп», - говорится на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Напоминаем, что получить оперативную информацию о работе региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о работе региональных и муниципальных зимников размещается на интерактивной карте.