В Шурышкарском районном музее откроется фотовыставка о жизни манси

Фото: Шурышкарский музейный комплекс им. Г.С. Пузырева

В Шурышкарском районном музее откроется передвижная фотовыставку «Таежные промыслы» из фондов МВК имени И.С. Шемановского.

В центре внимания - таежная область между Уралом и Обью, называемая Мансийским Зауральем, большую часть которой занимает бассейн Северной Сосьвы. Это земля, где жизнь коренных народов все еще зависит от натуральных ресурсов и умений их добывать.

Автором выставки является научный сотрудник Института истории и археологии РАН Илья Абрамов. Снятые им фотографии объединены в тематические сюжеты и коллажи, в основу которых легло стремление объяснить жизненную историю, передать ощущения от увиденного с помощью фотомонтажа, наслоения выдуманного и мифичного, на реальное изображение.

Фотовыставка дает возможность прочувствовать самобытность народа манси, увидеть традиционные способы рыбной ловли, охоты, приготовления пищи и погрузиться в атмосферу традиционной культуры.

Время работы выставки: 16 января - 13 февраля с 10:00 до 20:00.