Фото: Андрей Гаранин, соцсети

В предстоящем году в Губкинском планируют расселить 70% аварийного фонда. Об этом сообщил глава города Андрей Гаранин.

- В этом году планируем массовое переселение из аварийного фонда. Благодаря ритмичному строительству мы собираемся расселить до 2024 года более 70% авариек. Это позволит выполнить важную и масштабную задачу по переселению граждан из аварийного жилья, которую поставил наш губернатор Дмитрий Артюхов, - сказал градоначальник.

Также Андрей Гаранин отметил, что за прошедший год в городе построили рекордный объем жилья. Благодаря тому, что в скором времени в него переедут жители авариек, освободится множество земельных участков, на которых также начнут возводить новые дома. В них будут заселять людей из домов, еще не признанных аварийными.

Сейчас новое жилье строится в микрорайонах №2, 7, 9, 15, 17 и 18.