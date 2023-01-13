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НовостиПроисшествия13 января 2023 1:46

На Ямале 13 января 2023 года будет до -45 градусов

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 13 января 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 13 января

Погода на Ямале на 13 января

Фото: Вера Зенина

В пятницу, 13 января, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, местами небольшой, днем по западной половине умеренный снег. В отдельных районах ожидаются морозный туман, изморозь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью -33...-38 градусов, при прояснении -40...-45, по западу -25 -30. Днем -22...-27 градусов, местами -32...-370С, по западу до -13...-18.

В Салехарде: пасмурно и снег. Температура ночью -30 градусов, днем -24. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО