На Ямале 13 января 2023 года будет до -45 градусов

Погода на Ямале на 13 января Фото: Вера Зенина

В пятницу, 13 января, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, местами небольшой, днем по западной половине умеренный снег. В отдельных районах ожидаются морозный туман, изморозь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью -33...-38 градусов, при прояснении -40...-45, по западу -25 -30. Днем -22...-27 градусов, местами -32...-370С, по западу до -13...-18.

В Салехарде: пасмурно и снег. Температура ночью -30 градусов, днем -24. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: