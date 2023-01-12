Сельхозпредприятия Ямала получать финансовую поддержку от округа

Фото: пресс-служба губернатора

Сразу 29 сельскохозяйственных предприятий Ямала получать финансовую поддержку от округа. Как сообщили в пресс-службе губернатора, отбор победителей провел окружной департамент АПК.

В итоге денежные средства получат аграрии из восьми муниципалитетов округа, занимающиеся производством мяса крупного рогатого скота, свиней, кроликов, птицы, а также молока, картофеля, овощей, заготовкой дикоросов и выращиванием товарной рыбы.

- В конце прошлого года были изменены принципы субсидирования по ряду направлений. Так, например, приоритет при распределении субсидий на производство молока имеют сельхозтоваропроизводители, находящиеся в сельских населенных пунктах, а также поставляющие более 50% молочной продукции в учреждения социальной сферы, - рассказала начальник управления экономического развития регионального департамента АПК Елена Мальчевская.

Деньги можно будет направить на компенсацию расходов, связанных с оплатой труда и страховых взносов наемных сотрудников, коммунальных услуг и услуг банка. Кроме того, в зависимости от направлений деятельности, у предприятий будет возможность приобрести за счет субсидий корма, горюче-смазочные материалы и ветеринарные препараты. А хозяйства, специализирующие на выращивании товарной рыбы, смогут потратить средства на рыбопосадочный материал и корм для рыб.