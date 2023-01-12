На Ямале в два раза уменьшилась заболеваемость гриппом и ОРВИ Фото: Вера Зенина

На Ямале в два раза уменьшилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Так, в последнюю неделю декабря и праздничные дни было зафиксировано 3 тысячи случаев ОРВИ и гриппа, а сейчас число заболевших не превышает 1,5 тысячи.

В настоящее время в медучреждениях региона развернуто 277 коек, из которых занято - 127, в резерве - еще 100. В дополнительных местах потребности нет.

- С окончанием каникул возможен небольшой рост заболеваемости. Это связано с тем, что некоторые ямальцы сейчас возвращаются из отпусков, выходят в трудовые коллективы, образовательные учреждения. Поэтому мы просим наших граждан соблюдать все меры профилактики по ОРВИ и гриппу. Если вы заболели, нужно остаться дома, если заболел кто-то из членов семьи - в целях профилактики лучше принять противовирусный препарат, - сказала первый заместитель директора департамента здравоохранения Мария Захарова.

Медики напоминают, что лучшим средством от заболеваемости ОРВИ и гриппом остается вакцинация. Именно она обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне.