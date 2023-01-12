Количество авиарейсов из Нового Уренгоя в Екатеринбург увеличится до пяти в неделю

Фото: аэропорт Нового Уренгоя

В зимний период из аэропорта Нового Уренгоя увеличится количество рейсов в Екатеринбург - до пяти в неделю. Как сообщила пресс-служба воздушной гавани, с 22 января, в дополнение к двум рейсам авиакомпании «Ямал», к выполнению полетов приступит авиакомпания «Red Wings».

Так, авиакомпания «Ямал» продолжит выполнять рейсы в столицу Урала по понедельникам и пятницам. Вылеты самолетов «Red Wings» из Екатеринбурга в Новый Уренгой запланированы по воскресеньям в 10:30, а обратные рейсы - по понедельникам в 8:20. Оба перевозчика выполняют перелеты на воздушных судах Sukhoi Superjet 100, время в пути - в среднем два часа.

Продажа билетов на регулярные рейсы перевозчиков открыта на весь зимний сезон. Приобрести их можно на сайтах авиакомпаний и в авиакассах городов.

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