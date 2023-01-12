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НовостиЗдоровье12 января 2023 8:59

Число заболевших коронавирусом на Ямале 12 января 2023 года увеличилось на 16 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 12 января 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 16 человек. С начала периода количество заболевших достигло 150 257.

При этом в больницы региона госпитализировано три человека, выздоровели семь северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 055 жителей региона.

В России выявлено 4 675 человек с COVID-19, госпитализировано - 882. Всего в стране зарегистрировано 21 841 644 случая. Излечился от коронавируса 4 541 человек, скончались - 48.