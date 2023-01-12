Жители Ямала сдали в 2022 году более 20 единиц оружия

Фото: пресс-служба губернатора

Жители Ямала сдали в органы внутренних дел в 2022 году 21 единицу оружия и прилагающихся к нему частей. Как отметили в пресс-службе губернатора, за это северяне получили 83 тысячи рублей.

Кстати, с текущего года вступило в силу новое положение. Теперь также поощряется сдача и незаконно хранящихся предметов вооружения.

Для получения вознаграждения жители округа должны сдать в органы внутренних дел и органы Росгвардии огнестрельное оружие, основные части к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства или предоставить достоверную информацию о незаконно хранящихся предметах вооружения.

Информация о размере выплат, перечень необходимых документов и порядок получения вознаграждения утверждены постановлением правительства автономного округа от 14 декабря 2021 года № 1122-П.

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках государственной программы «Безопасный регион».