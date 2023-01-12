В Ноябрьске осудили мужчину, после уговоров которого подросток попробовал наркотики и бродил полуголым по улице

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В Ноябрьске осудили мужчину, который уговорил своего 16-летнего знакомого попробовать наркотики. После этого молодой человек, раздевшись до нижнего белья, отправился гулять по городу, и это несмотря на низкую температуру. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что в мае 2022 года подозреваемый склонил к употреблению наркотиков 16-летнего знакомого, пришедшего к нему в гости. После того, как вещество подействовало, полураздетый подросток вышел на улицу, где бесцельно бродил, пока на него не обратили внимание прохожие, - прокомментировали в ведомстве.

К счастью, эта история закончилась благополучно. Вызванные медики забрали мальчика в больницу и привели в чувства.

Однако произошедший инцидент ничему не научил мужчину. В июне 2022 года его задержали при попытке спрятать наркотики по тайникам.

В итоге суд признал ноябрянина виновным по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) и п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенные в отношении несовершеннолетних) и приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.