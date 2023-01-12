В Тазовском пьяная девушка избила односельчанку и ранила ножом ее родственников

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В Тазовском районе осудят 23-летнюю девушку, грозившуюся убить односельчанку. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, она обвиняется по ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

- Установлено, что 10 декабря 2022 года жительница райцентра, находясь в алкогольном опьянении, пришла около 7:00 к квартире женщины, к которой испытывала личную неприязнь. Войдя внутрь против воли хозяйки, обвиняемая ударила ее руками, а затем, схватив кухонный нож, стала размахивать им и выкрикивать угрозы убийством, - прокомментировали в ведомстве.

К счастью, женщина была дома не одна. Ее родственники попытались остановить нападавшую, но она, продолжая размахивать ножом, нанесла мужчине и девушке порезы в области груди и рук. После этого тазовчанка бросила оружие и покинула квартиру.

В настоящее время следователи установили все обстоятельства совершенного преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.