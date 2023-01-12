Фото: администрация Тазовского района

В Тазовском районе объявили сбор посылок для участников спецоперации. Как отметили в администрации муниципалитета, акция «Посылка солдату» призвана поддержать военнослужащих, а принять участие в ней может каждый желающий.

- Любая весточка из дома тем, кто сейчас выполняет свой воинский долг, будет особенно приятна, - подчеркнули в мэрии.

До 31 января в пункт сбора можно принести продукты питания длительного хранения, а также предметы первой необходимости.

Напоминаем, что посылки принимают по адресу: п. Тазовский ул. Геофизиков, д. 28 «А», МБУ «Молодежный центр». Телефон для справок: 2-10-59.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что глава Тазовского района Василий Паршаков подарил снегоход родителям бойца, участвующего в спецоперации. Семья Худи проживают в Антипаютинской тундре.