В Лабытнанги 18 семьям вручили жилищные сертификаты на переезд из региона

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги продолжается выдача жилищных сертификатов. Первыми в новом году заветный документ получили 18 семей, они стали участниками «программы-1313» и теперь готовятся к переезду из аварийного жилья в другие регионы. Об этом рассказала глава муниципалитета Марина Трескова.

- У северян есть сто дней для выбора квартиры или дома в любом регионе страны, кроме Тюменской области. Для желающих переехать в Тюмень есть своя программа, - отметила градоначальница.

В числе получателей поддержки - Галина Ивановна Керцицкая. Почти полвека назад, будучи маленькой девочкой, она вместе с родителями приехала на Север. Здесь Галина окончила школу №2, работала нянечкой в детском саду «Дюймовочка», а затем воспитателем в «Волшебнице».

Фото: Марина Трескова, соцсети

Сейчас ее семья готовится к переезду в Самарскую область. Но, невзирая на это, Лабытнанги навсегда останется для нее родным городом, где теперь северное счастье строят дети и внуки.

- Путь все мечты о новой жизни у наших земляков обязательно осуществятся как можно быстрее и лучше, - пожелала Марина Трескова.

Напоминаем, что за два года реализации программы получили финансовую поддержку и переехали из аварийного жилья в теплые края 84 семей.