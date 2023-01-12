На Ямале 12 января 2023 года будет до -47 градусов

Погода на Ямале на 12 января Фото: Вера Зенина

В четверг, 12 января, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, ночью по востоку преимущественно без осадков. В отдельных районах ожидаются морозный туман и изморозь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 4-9 м/с. Температура ночью -42…-47 градусов, при натекании облачности -32…-37, по западу до -23…-28. Днем -26…-31 градус, местами -35…-40, по западу до -18.

В Салехарде: пасмурно и снег. Температура ночью -28 градусов, днем -25. Ветер 4-5 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: