В Пуровском районе капитально отремонтируют 16 домов

Фото: администрация Пуровского района

В рамках региональной программы капитального ремонта в Пуровском районе планируют привести в порядок сразу 16 домов. Как сообщили в администрации муниципалитета, работы запланированы на лето 2023 года.

- Отремонтируют многоквартирные дома в Тарко-Сале, Пуровске, Сывдарме, Уренгое и Ханымее. Строительные организации выполнят фасадные и кровельные работы, обновят инженерные коммуникации. Для каждого дома определен свой перечень работ, - отметили в мэрии.

Напоминаем, что решение о проведении капремонта могут принимать собственники на общем собрании или орган местного самоуправления.

Адреса домов, где выполнят капитальный ремонт:

Тарко-Сале:

- ул. Юбилейная, 20;

- мкр. Геолог, 1 и 3;

- ул. Победы, 32 и 33.

п. Пуровск:

- ул. 27 Съезда КПСС, 9.

с. Сывдарма:

- ул. Железнодорожная, 5.

п. Ханымей:

- ул. Молодежная, 2, 3, 6, 10, 10 А, 13;

- кв. Комсомольский, 26.

пгт. Уренгой:

- мкр 5, д.22, мкр.4, д.28.