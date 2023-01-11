В Пуровском районе капитально отремонтируют 16 домов

Фото: администрация Пуровского района
В рамках региональной программы капитального ремонта в Пуровском районе планируют привести в порядок сразу 16 домов. Как сообщили в администрации муниципалитета, работы запланированы на лето 2023 года.
- Отремонтируют многоквартирные дома в Тарко-Сале, Пуровске, Сывдарме, Уренгое и Ханымее. Строительные организации выполнят фасадные и кровельные работы, обновят инженерные коммуникации. Для каждого дома определен свой перечень работ, - отметили в мэрии.
Напоминаем, что решение о проведении капремонта могут принимать собственники на общем собрании или орган местного самоуправления.
Адреса домов, где выполнят капитальный ремонт:
Тарко-Сале:
- ул. Юбилейная, 20;
- мкр. Геолог, 1 и 3;
- ул. Победы, 32 и 33.
п. Пуровск:
- ул. 27 Съезда КПСС, 9.
с. Сывдарма:
- ул. Железнодорожная, 5.
п. Ханымей:
- ул. Молодежная, 2, 3, 6, 10, 10 А, 13;
- кв. Комсомольский, 26.
пгт. Уренгой:
- мкр 5, д.22, мкр.4, д.28.