Фото: пресс-служба губернатора

В сыроварне сельхозкомплекса «Ноябрьский» созрела партия камамбера. Сегодня она уже поступила на прилавки магазинов города, сообщили в пресс-службе губернатора.

Напоминаем, что сыроварня заработала в Ноябрьске в августе 2021 года. Сначала технологи разработали рецепты 15 сортов быстросозреваемого сыра, в 2022 году ассортимент расширился до 23 сортов, среди которых и мягкие, и твердые виды. Сейчас в сельхозкомплексе также созревает партия пармезана.

В прошлом году предприятие произвело около трех тысяч килограммов сыра - это грюйер, сулугуни, халлуми, качотта, чечил, буратта, моцарелла, качоковалло, «Ноябрьский», «Российский», «Мраморный» и другие.

Фото: пресс-служба губернатора

Новые виды сыра - не единственное расширение ассортимента сельхозкомплекса в прошлом году. Предприятие получило поддержку окружных и муниципальных властей и запустило производство ложкового йогурта.

На реализацию населению идет широкий спектр готовой молочной продукции - более 40 видов, в том числе кефир, йогурт, ряженка, творог, сметана и даже мороженое.