Активистка из Салехарда изготовила 130 свечей для бойцов спецоперации

Фото: администрация Салехарда

Салехардская активистка Надежда Плотникова изготовила 130 свечей для бойцов спецоперации. Как сообщили в городской администрации, это уже вторая партия. Изготовленные ею ранее сто штук солдаты оценили положительно.

- У меня муж часто выезжает на зимники. Я ему сделала пару свечей их жестяных банок от консервированной кукурузы. Пригодились в походных условиях. А когда случилась мобилизация - предложила свою помощь солдатам. Они приняли и высоко оценили, теперь вот работаем, - рассказала Надежда.

Фото: администрация Салехарда

Изготовление одной свечи занимает у мастерицы чуть менее часа, на создание тридцати штук потребовались сутки и 10 килограммов парафина. Банки ей приносят неравнодушные жительницы Салехарда и Лабытнанги.

Свечи Надежды бойцы называют «фонарями». Они светят долго и надежно, настоящие помощники в темное время суток. Кстати, рецепт девушка узнала из программы о секретах выживания в экстремальных условиях.

Сегодня северянка передаст свечи на пункт сбора в окружной столице, а оттуда они уже отправятся на передовую.