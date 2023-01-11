На Ямале выбрали лучших мастеров народных художественных промыслов и ремесел

Фото: пресс-служба губернатора

Егор Наков и Геннадий Салтыков из Шурышкарского района удостоены почетного звания «Мастер народных художественных промыслов и ремесел Ямало-Ненецкого автономного округа» в 2022 году. Как сообщили в пресс-службе губернатора, данное решение принял экспертный совет по народным художественным промыслам региона.

Всего в 2022 году на соискание почетного звания было направлено семь заявок из четырех муниципалитетов округа.

Егор Наков - мастер резьбы по дереву из села Питляр. Он один из немногих, кто возрождает утраченные ремесла, такие как изготовление традиционных лодок, рыбьего клея, лыж-подволок с камусом «Нымаӆ» и других забытых изделий.

Геннадий Салтыков - мастер обработки дерева из села Азовы. Резьбой по дереву он занимается более 30 лет. Делает разнообразные изделия: посуду, картины, табакерки, статуэтки.

Традиционно награда обладателям почетного звания «Мастер народных художественных промыслов и ремесел Ямало-Ненецкого автономного округа» будет вручена 25 марта в День работника культуры.