Число заболевших коронавирусом на Ямале 11 января 2023 года увеличилось на 11 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 11 человек. С начала периода количество заболевших достигло 150 241.

При этом в больницы региона госпитализирован один человек, выздоровели 8 северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 055 жителей региона.

В России выявлен 4 201 человек с COVID-19, госпитализировано - 900. Всего в стране зарегистрировано 21 836 969 случаев. Излечились от коронавируса 5 122 человека, скончались - 46.