В Новом Уренгое мужчина нашел на улиц банковскую карту и пошел затариваться в магазин к праздникам Фото: Вера Зенина

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1968 года рождения, отправившегося гулять по магазинам с чужой банковской картой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Все произошло 31 декабря 2022 года, тогда в отделение обратилась горожанка 2001 года рождения, сообщившая, что-то кто-то украл с ее банковской карты около 5 тысяч рублей.

- При проведении проверки сотрудники полиции установили, что заявительница потеряла свою банковскую карту на улице. Затем ее нашел злоумышленник и, решив воспользоваться случаем, отправился за покупками, - пояснили в ведомстве.

Преступника задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий, им оказался житель ближнего зарубежья.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и обвиняется по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Ему грозит до шести лет лишения свободы.