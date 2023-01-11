Фото: Тазовская ЦРБ

В Тазовской ЦРБ появился врач-нарколог с пятилетним стажем. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, Алексей Чухломин окончил в 2017 году Тюменский государственный медицинский университет, а затем работал в Курганской области.

- Мои родители работали фельдшерами, именно они вдохновили меня пойти в область медицины. Мне хотелось более углубиться в эту науку, поэтому я пошел получать высшее медицинское образование. Мне всегда была интересна психиатрия, поэтому после окончания факультета «Лечебное дело» прошел ординатуру по «Психиатрии». А после решил углубиться в такой раздел психиатрии, как наркология и прошел переподготовку по специальности «психиатр-нарколог», - рассказал Алексей Викторович.

Напоминаем, что в 2022 году ямальские больницы приняли на работу 354 врача, а в 2023 году регион ожидает 31 специалиста по программам «Земский доктор/Земский фельдшер» и 34 врача по региональному проекту «Врачи, нужные Ямалу».