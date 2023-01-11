В Салехарде установят еще пять теплых остановок

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается модернизация остановочных павильонов. Как сообщили в городской администрации, в 2022 году в городе установили три теплых остановки, а до конца февраля «на полную» начнут функционировать еще семь. Они расположены напротив лицея на улице Республики, с двух сторон на улице Щорса, на втором отделении улицы Шалгина и Хлебокомбината, а также на Вахте-80.

В настоящий момент подрядчик завершает пусконаладочные работы и инсталляцию системы обогрева на новых остановочных комплексах по улице Матросова.

В 2023 году в городе собираются установить еще пять теплых павильонов. Места для них определят, исходя из предложений жителей и планов развития дорожно-транспортной сети.

Отметим, что в 2022 году в Салехарде также были обновлены и «холодные» остановки, расположенные на улице Павлова, у школы №1, у гостиницы «Ямал» и напротив нее, в 2023 году планируется заменить еще девять подобных остановок.

Все салехардские остановки оснащены USB-розетками, Wi-Fi и камерами видеонаблюдения, соответствуют требованиям пожарной безопасности.